Almanya’nın Gröpelingen ilçesinde bulunan Fatih Camii Derneği Başkanı Zekai Gümüş, bu sabah cami derneğine gelen mektuplar arasında içinde şüpheli kahverengi toz bulunan bir zarfın da yer aldığını açıkladı.

"Arkadaşlarımız bu durumu hemen polise bildirince camimizin çevresi karantinaya alındı. Polis, camiye giriş çıkışları kapatıp incelemeler başlattı. Camide kurs için gelen yaklaşık 250 çocuğumuz ve cemaatimizden insanlarımız bulunuyordu."

"3 saat sonra karantina kalkınca rahat nefes aldık"

İncelemeler sonucunda zarfın içindeki tozun herhangi bir zehirli ve patlayıcı madde olmadığının tespit edildiğini anlatan Gümüş, "3 saat sonra karantina kalkınca rahat nefes aldık" dedi.

Olayı duyarak camiyi ziyaret eden Gröpelingen İlçe Meclisi Sözcüsü Barbara Wulff, geçen hafta da Fatih Camii’ne yönelik bir saldırı yapıldığını hatırlatarak, "Cami derneğine bugün yine bir tehdit unsuru olarak toz içerikli zarf ulaşması dehşet verici. Tehlikeli bulduğum aşırı sağcı saldırılara karşı dayanışma göstermek için buradayım" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Soruşturma sürüyor

Olay sırasında çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi hazır bekletildi. Polisin olaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü açıklandı.

Fatih Camii geçen hafta da kimliği belirsiz kişiler tarafından bomba tehdidi almıştı. Caminin duvarlarına daha önce de İslam düşmanı içerikli yazılar yazılmıştı.