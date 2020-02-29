Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, Bağdat'ta 4, Babil'de ise 1 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.

Irak makamları Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında perşembe gününden itibaren üniversiteler ve okullarda eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi ve vatandaşlarının Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ile Bahreyn'e seyahatinin yasaklanması kararı almıştı.

Koronavirüs tespit edilenler İran'da bulunmuş

Lübnan'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs görüldüğü belirtildi.

Yeni vakaların Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altındaki hastalar ile önceden temas etmiş kişilerde görüldüğü kaydedildi.

İran ile sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan'da Covid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun İranlı ya da bu ülkede bulunmuş olması dikkat çekiyor.