Ekvador basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanı Catalina Andramuno, Gauyaquil'de düzenlediği basın toplantısında, 14 Şubat'ta Madrid'den aktarmasız uçuşla Ekvador'a dönen 70 yaşındaki kadında Covid-19 virüsüne rastlandığını doğruladı.

Andramuno, herhangi bir hastalık belirtisi olmadan ülkeye giren kadında, birkaç gün sonra yüksek ateş gibi bazı belirtiler görülmesinin ardından yapılan testler sonucunda Covid-19 tespit edildiğini belirtti.

Temasta bulunan kişiler de gözlem altında

Bakan Andramuno, hastanın yoğun bakımda olduğunu ve temasta olduğu yaklaşık 80 kişinin de gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Ekvador, bu hafta havalimanlarında Covid-19'un çokça görüldüğü Çin, Güney Kore, İtalya ve İran'dan gelen yolcular için tedbirleri en yüksek seviyeye çıkarmıştı.

Latin Amerika'da ilk Covid-19 vakası geçen hafta Brezilya'da 1 ve Meksika'da 2 kişide görülmüştü.