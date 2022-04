Dünya çapında büyük ses getiren Türk insansız hava araçları için çok sayıda ülke sırada.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye’den Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınması için müzakerelerin başladığını duyurdu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Slovakyalı heyetle görüşme yaptı

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Slovakya Savunma Bakanı Nad, “Slovakya ordusuna insansız hava aracı tedarik etmek için çalışmalar sürüyor, bugün Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Works on acquiring #drones for Slovak #military @ArmadaSR ???????? moving forward. Good talk today with Mr. Bayraktar from Turkey ???????? & discussions with other drone producers ongoing. pic.twitter.com/CtDKnr0mxw