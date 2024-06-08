Slovaklar, Avrupa Parlamentosu seçimi için sandık başında

Slovaklar, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi için sandık başında.

Yaklaşık 5,5 milyonluk nüfusa sahip Slovakya’daki seçimde 22 parti ve bir ittifak yarışıyor.

Oy kullanma işleminin yerel saatle 07.00’de başladığı ülkede yaklaşık 4 milyon 360 bin seçmen, AP’ye gönderecekleri 15 milletvekilini belirlemek için 22.00’ye kadar oy kullanacak.

Başbakan Robert Fico’ya 15 Mayıs’ta düzenlenen silahlı saldırının gölgesinde gerçekleşecek seçimde Ukrayna’da süren savaş, düzensiz göç ve iktidarın hukuk alanında yapmayı planladığı reformlar gibi konular öne çıkıyor.

Silahlı saldırıya uğrayan Fico’nun Ekim 2023’de başbakanlık görevini üstlenir üstlenmez Ukrayna’ya askeri yardımı durdurması ve savaşa ilişkin yaptığı açıklamaların Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la benzerlik göstermesi, seçim sonrası AP bünyesinde benzer yaklaşımlara sahip sağ oluşumun kurulacağı yorumlarına yol açtı.

AB'de seçim maratonu

Avrupa Birliği ülkeleri sandık başında. Yaklaşık 400 milyon seçmen, Avrupa Parlamentosu’nda görev yapacak milletvekillerini seçiyor.

Hollanda ile başlayan 4 günlük seçim maratonunda gözler bu kez Çekya, Estonya ve İrlanda'da.

Estonya'daki seçmen ise oyunu elektronik ortamda kullanıyor. AB ülkeleri içinde fiziki olarak sandığın kurulmadığı tek ülke olan Estonya, Avrupa Parlamentosu'na 7 milletvekili gönderecek.

Seçimin en hareketli günü ise 21 Birlik ülkesinin aynı anda sandığa gideceği 9 Haziran olacak.

"Avrupa Parlamentosu seçimleri kirli"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Rusya’yı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine müdahale etmekle suçlamasına tepki göstererek, "AP seçimleri kirli. Bu seçimler, AP’nin prensiplerine uygun değil. Bazı ülkelerin demokratik olmadıkları ve yüksek standartları karşılamadıkları gerekçesiyle çok kez eleştirildiğini hatırlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Zaharova, "Son yıllardaki ekonomi göstergeleri, Türkiye’nin geliştiğini gösterdi. Türkiye’deki sosyal ve siyasi yaşam demokratik ilkelere uygun şekilde yürütüldü. Her milletin ve her ülkenin kendine has gelenekleri ve özellikleri var. Türkiye'deki demokratik sürecin ivme kazandığını ve geliştiğini görüyoruz. Siyasi hayat oldukça hareketli. Türkiye, uluslararası arenada aktif rol alıyor. Türkiye, AB'ye katılım konusunda talep edilen her şeyi yapıyor." demişti.

AB'nin, ilkelerine uymayan adaylara üyelik verdiğine işaret eden Zaharova, "Neden adayların uyması gereken temel ilkelere uymayan ülkeler oraya sürükleniyor, üye olmak isteyen ülkeler ise AB’ye alınmıyor? Bu bağlamda Türkiye güzel bir örnek. Bu durum, Batı'nın uluslararası gündeme yaklaşımının her alanında çifte standartlar uyguladığını gösteriyor. İşte bu sahtekarlık." diye konuştmuştu.