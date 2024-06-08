İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, Tulkerim'in doğusundaki Anebta kasabasına baskın düzenledi. Kasabada çok sayıdaki eve güç kullanarak giren ve arama yapan İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu sırtından vurulan 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor veya yaralanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle yüzyüze olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların 8 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kabus yaşadığını belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 245 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son bir günde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 77 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 221 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 731'e, yaralı sayısının 83 bin 530'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan bugün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM’nin İsrail ordusunu "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye aldığını belirtmişti

Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, resmi haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, BM’nin söz konusu adımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "BM Güvenlik Konseyi'nin artık Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te halkımıza yönelik işlenen soykırım suçlarını durdurma yönünde karar alması gerekiyor." dedi.

"Saldırganlığı durdurmanın ve uluslararası meşruiyet kararlarını uygulamanın zamanı geldi." ifadesini kullanan Ebu Rudeyne, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik katliamlara devam eden İsrail'in söz konusu listeye çok önceden alınması gerektiğini vurguladı.