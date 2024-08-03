Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmedi

Fransa'nın başkenti Paris'in 100 yıl sonra üçüncü kez ev sahipliği yaptığı olimpiyat oyunlarının açılış töreni, ilk kez geleneksel bir stadyum dışında Sen Nehri'nde gerçekleştirilirken törendeki gösteriler başta Hristiyan dünyasından büyük tepki gördü.

Törende sergilenen performanslarda LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasının dine hakaret içerdiği gerekçeleriyle organizasyona ağır eleştiriler yöneltildi.

Dünyanın birçok noktasında Hristiyanlığı temsil eden kurumlar başta çok sayıda ülkenin yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının tepki gösterdiği konu, sosyal medyada da büyük eleştiri aldı.

Açılış töreninde yağış nedeniyle aksaklıklar yaşandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde sağanak nedeniyle aksaklıklar yaşandı.

Olimpiyatta mücadele eden ülkelerin kafilelerinin, Austerlitz Köprüsü'nün altından başlayarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktadaki Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafede geçit yaptığı törende çeşitli gösteriler sunuldu.

Trocadero Meydanı'nda oluşturulan üstü açık tribünde töreni takip eden devlet adamları ile uluslararası kuruluşların temsilcileri yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, basın mensupları da görevlerini gereği gibi yapamadı.

Yeterli önlem anılamadığı için yağmurda ıslanan çok sayıda davetli, sporcu, basın mensubu ve izleyici, tören alanını terk etmek zorunda kaldı.

Özel konukların tek kullanımlık yağmurluklarla töreni takip etmesi basında geniş yer buldu.

Olimpiyat bayrağı göndere ters çekildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki sembolik anların birinde de sorun yaşandı.

Törenin sonlarına doğru Trocadero Meydanı'nda kurulan alana getirilen olimpiyat bayrağının göndere ters çekilmesi izleyicilerin gözünden kaçmazken basında da geniş yer buldu.

Öte yandan Türkiye'nin Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde bronz madalya kazandığı seremonide de ülke bayrakları yanlış yükseklikte asıldı. Törende gümüş madalya kazanan Fransa'nın bayrağı, Türk bayrağının altında kaldı.

Fransa, sporcusunun başörtüsüyle törene katılmasına izin vermedi

Sporcularına Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başörtü yasağı getiren Fransa, açılış törenine başını örterek katılmak isteyen bir sporcusunu da engelledi.

Oyunlarda 4x400 metre bayrak yarışında Fransa'yı temsil edecek atlet Sounkamba Sylla, başörtü yasağı nedeniyle açılış törenine şapkayla çıkmak zorunda kaldı.

Yasak sadece Fransa vatandaşı sporcuları kapsadığından diğer ülkelerin kafilelerindeki sporcular açılış töreninde başörtüleriyle yer alabildi.

Güney Kore, "Kuzey Kore" diye anons edildi

Olimpiyat oyunlarının açılış töreninde yaşanan skandallardan biri de Güney Kore'nin "Kuzey Kore" diye anons edilmesi oldu.

Törende kafilelerin tekneyle geçişi sırasında yapılan anonsta Güney Kore kafilesi, hem Fransızca hem de İngilizce, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" şeklinde tanıtıldı.

İdeolojik olarak farklı kutuplarda bulunan, ihtilaflı iki ülkeden de duruma tepki geldi.

Hem Uluslararası Olimpiyat Komitesi hem de Paris 2024'ün organizatörleri, skandal nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Yanlış marş skandalı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bir skandala da Güney Sudan'ın Porto Riko ile oynadığı erkekler basketbol maçında imza atıldı.

Karşılaşma öncesindeki seremonide Güney Sudan'ın marşı yanlış çalındı. Güney Sudan yerine, 2011 yılında gerçekleştirilen referandumla ayrıldığı Sudan'ın marşı çalındı.

Güney Sudanlı basketbolcular ile müsabakayı izlemeye gelen taraftarları duruma tepki gösterirken, organizatörler özür diledi ve doğru marş çalındıktan sonra müsabaka başladı.

Sen Nehri'ndeki kirlilik yarış erteletti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları başlamadan önce tartışma konusu olan Sen Nehri'ndeki kirlilik, yarışma erteletti.

Nehirdeki kirlilik nedeniyle antrenmanların iptal edildiği triatlon branşında 30 Temmuz'da yapılması gereken erkekler müsabakaları bir gün gecikmeli gerçekleştirildi.

Bazı testlerde su kalitesi istenilen seviyede çıkmayan nehirde 5 Ağustos'ta triatlon, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme yarışları yapılacak.

Kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle 1923'ten bu yana yüzmenin yasaklandığı Sen Nehri'nin temizliği için Fransız hükümetinin 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcadığı belirtilmişti.

Kanada Kadın Futbol Takımı'nın "casusluk" skandalı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın hemen başında, Kanada Kadın Futbol Takımı'nın "casusluk" skandalı gündemde yer buldu.

Rakipleri Yeni Zelanda'nın antrenmanını insansız hava aracı (drone) ile gözetlemeye çalışan Kanada, bunun cezasını ağır ödedi.

FIFA, bu gerekçeyle Kanada takımına 6 puan silme cezası uyguladı. Kanada Teknik Direktörü Beverly Priestman ve antrenör ekibinden 3 isme de 1'er yıl men cezası verildi.

Olimpiyat Köyü'ndeki eksik ve sorunlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcu ile antrenörler, kaldıkları Olimpiyat Köyü'nde birçok sorunla karşılaştı.

Özellikle protein ağırlıklı yiyecekler ve içme suyuna erişim konusunda sorun yaşayan kafileler, zamanında beslenme ihtiyaçlarını da yoğunluk nedeniyle gideremedi.

Köydeki konforsuz yatak ve sıcaklık sorunu da sporcuların en çok şikayet ettiği konular oldu.