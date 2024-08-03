Yunus Emre Enstitüsü farklı kıtalarda Türkçe kurslarına başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünya çapından gelen talepler doğrultusunda farklı kıtalarda ilk defa Türkçe öğretim faaliyetlerine başlıyor.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Mahidol Üniversitesi bünyesinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından ilk kez düzenlenen Türkçe kurslarına, Taylandlılar yoğun ilgi gösterdi.

Enstitünün kurslarına 300’den fazla başvuru yapıldı.

Mahidol Üniversitesinin 50. yıl dönümü kutlamaları haftasında düzenlenen etkinlik ile Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe derslerinin başlangıcı duyuruldu.

Etkinliğe Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, Mahidol Üniversitesi Rektörü Prof. Piyamitr Sritara, akademisyenler ve Tayland’ın önce gelen medya kuruluşları katıldı.

YEE’nin Tayland’daki faaliyetleri kültürel diplomasiye önemli katkılarda bulunuyor

Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, gerçekleştirdiği açış konuşmasında, Tayland ve Türkiye’nin zengin tarihe ve kültürel mirasa sahip olduğunu belirterek Türkiye’nin kültürel diplomasi alanında yürüttüğü çalışmalarda Tayland’ın kıymetli bir yeri olduğunu söyledi.

Kültürün oluşmasında ve gelişmesinde dilin önemine vurgu yapan Büyükelçi Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünün Tayland’daki faaliyetlerinin kültürel diplomasiye önemli katkıları olduğunu vurgulayarak Bangkok’ta ilk kez Türkçe derslerinin yapıldığını ve Türkçe kurslarına gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduklarını vurguladı.

Mahidol Üniversitesi Rektörü Prof. Piyamitr Sritara ve RILCA Koordinatörü Prof. Dr. Morakat Meyer, Yunus Emre Enstitüsünün çalışmalarının heyecan verici olduğunu ayrıca üniversitede Osmanlı tarihi ve Türk diliyle ilgili dersler açılması için çalışmalar yapılabileceğini belirttiler.

İki kadim ve zengin kültür arasında köprüler kurulacak

Bangkok YEE Sorumlusu Dr. Aybike Aladağ, Bangkok’ta Türkçeye ve Türkiye’ye gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduklarını ifade etti. Yunus Emre Enstitüsünün vizyonu ve misyonu çerçevesinde Tayland’da gerçekleştirilecek faaliyetlerle Türkiye’nin en iyi şekilde tanıtılacağını, Anadolu’nun ve Asya’nın iki kadim ve zengin kültürü arasında köprüler kurmak amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



