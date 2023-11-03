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Dünya
TRT Haber 03.11.2023 12:47

Siyonist terör örgütleri İsrail'in kuruluşunda rol oynadı

İsrail’in kuruluş sürecinde Filistinliler birçok katliama maruz kaldı. Siyonistler tarafından kurulan terör örgütleri, Filistin’deki köylere saldırdı, gasp ettikleri topraklara işgalci siviller yerleştirildi. Bu terör örgütleri, devletin kuruluşundan sonra İsrail Ordusu'na katıldı. İşte Filistin'deki birçok katliamda rol alan o terör örgütleri...

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Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla dolu.
İsrail'in kuruluş sürecinde birçok terör örgütü rol aldı.

14 Mayıs 1948'de İsrail kurulduktan 2 hafta sonra da bu terör örgütleri 'İsrail Savunma Kuvvetleri'ni kurdu. Örgütte görev alan birçok isim sonraki yıllarda İsrail’de üst düzey görevler üslendi.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiliz mandası altındaki Filistin'e Yahudi göçü sel gibi aktı. Bölgenin demografik yapısını değiştirmeye başlayan bu göçler Filistinlilerin öfkesini artırdı.

1920’lerde işgalci İngiliz askerleri Filistin'deki isyanları bastırmakta zorlanıyordu.

İngilizler, Siyonist Yahudilerce kurulan, Haganah terör örgütünü kullanarak isyanları bastırmaya çalıştı. İngiltere Yahudi göçlerine sınırlama getirdiğinde ise terör örgütleri İngiliz manda askerlerine saldırdı.

Teröristler saldırılarında binlerce Filistinli sivili canice katletti

Bölgede bir diğer Siyonist terör örgütü de Irgun adıyla kuruldu. Irgun’un Filistinlilere karşı canice katliam ve saldırıları uzun süre devam etti. Filistinlilerin toprakları gasbedildi. Yahudi işgalci siviller yerleştirildi.

Irgun'ün başına, Menaham Begin geldiğinde terör örgütü binlerce sivil Filistinliyi canice katletti. Begin sonraki yıllarda İsrail başbakanlığı da yaptı.

Terör Örgütü Irgun, en kanlı eylemini ise 9 Nisan 1948'de gerçekleştirdi. Filistin’in Deir Yasin Köyü'ne, Leyhi ve Irgun terör örgütü üyesi 80 terörist birlikte saldırdı.

Kadın, erkek, çocuk ve yaşlılar vahşice katledildi. Bazıları topluca infaz edildi.

1945 yılında Hagana, Irgun ve Stren terör örgütleri bir araya gelerek 'Birleşik Direniş Hareketi'ni kurdu. Bu adımdan sonra terör yoluyla işgal faaliyetleri hızlandı.

1947-1948 yıllarında Terör Örgütleri tarafından 531 Filistin Köyü imha edildi. Gasp edilen araziler Filistin yüz ölçümünün yüzde yetmiş altısına ulaştı.

14 Mayıs 1948 tarihinde İsrail kuruluşunu ilan ettiğinde bu terör örgütleri İsrail ordusuna katıldı.

11 Temmuz 1948'de Moşe Dayan'ın komutanlığında kurulan İsrail Ordusu birçok Filistin köyünü bu terör örgütlerini kullanarak işgal etti, katliamlara imza attı. 

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Siyonist terör örgütleri İsrail'in kuruluşunda rol oynadı
Siyonist terör örgütleri İsrail'in kuruluşunda rol oynadı
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