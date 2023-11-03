İsrail polisinden, Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere müdahale

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi.

Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kuran İsrail polisi, Eski Şehir'in ara sokaklarında da önemli ölçüde konuşlandırıldı. Aksa'ya alınmayan Filistinliler ile İsrail polisi arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan yüzlerce Filistinli, namazlarını Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda kıldı.

Aksa'nın yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak isteyen Filistinlilere İsrail polisi, göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti.