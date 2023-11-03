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Dünya
AA 03.11.2023 11:49

İtalya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

İtalya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Ülke genelinde etkisini gösteren yağışlı ve kuvvetli rüzgarlı hava, özellikle Toskana ve Veneto bölgelerinde sel ve taşkınlara yol açtı.

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Montemurlo beldesinde biri kadın olmak üzere 84 ve 85 yaşında 2 kişi, Livorno'ya bağlı Rosignano beldesinde de 1 kişinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla öldüğünü belirtti.

Halka evden çıkmamaları çağrısı yapan Giani, bölgede durumun ciddi olduğunu vurgulayarak "acil durum" ilan etti.

Giani, bölgelerinden geçen Bisenzio nehrinin de aşırı yağışların etkisiyle taştığını özellikle Seano, Quarrata ve Campi Bisenzio beldelerine yardım için botlar gönderdiklerini kaydetti.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle Veneto'da 1, Toskana bölgesinde de 6 olmak üzere toplamda 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Olumsuz hava koşullarının en çok etkilediği bölge olan Toskana ile Elba Adası arasındaki vapur seferleri de kuvvetli rüzgar nedeniyle ertelendi.

Ayrıca yine Toskana'da 40 bin kişiye elektrik verilemediği bildirildi.

Bisenzio Nehri'nin taşması nedeniyle bölgede pek çok tarım arazisi ve yerleşim yerinin sular altında kaldığı, Prato ile Pistoia kentleri arasındaki demir yolu seferlerinin de durdurulduğu kaydedildi.

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