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Dünya
AA 03.11.2023 11:15

ABD'de 2 kişide dang humması vakası görüldü

ABD'nin California eyaletinde, ülke dışına seyahat etmemiş 2 kişide dang humması vakası kaydedildi.

ABD'de 2 kişide dang humması vakası görüldü
[Fotograf: AP]

Eyaletin Pasadena kenti Halk Sağlığı Departmanından yapılan açıklamada, geçen ay Pasadena'da ikamet eden bir kişinin dang hummasına yakalandığı ve hastanın iyileşme sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, vakanın California'da "seyahatle ilişkili olmadığı teyit edilen ilk dang humması vakası" olduğu ve "ABD'de çok nadir görüldüğü" bildirildi.

Vakayı inceleyen sağlık yetkilileri, seyahat edip enfekte olan bir kişiyi ısıran sivrisineğin, başka bir yerel sakini ısırarak bu hastalığı taşıdığını düşünüyor.

ABD'nin California eyaletine bağlı Long Beach kentinde sağlık departmanı yetkilileri de seyahatle ilişkisi olmayan bir dang humması vakasının daha kaydedildiğini fakat hastanın iyileştiğini duyurdu.

Yetkililer, hastalığın başkalarına bulaşma riskinin düşük olduğunu ifade etti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden oluyor.

Vaka sayıları, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Bu hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Bangladeş'te daha önce dang humması nedeniyle bir yıl içinde gerçekleşen en fazla ölüm 2022'de 281 olarak kayıtlara geçmişti.

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ABD Dang Humması
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