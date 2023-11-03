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Dünya
TRT Haber 03.11.2023 10:45

Gazze'deki TRT ekibi, İsrail'in hava saldırısını görüntüledi

TRT Arabi Muhabiri Sami Barhoum'un Gazze şehir merkezinde bulunduğu noktanın yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki TRT ekibi, İsrail'in hava saldırısını görüntüledi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında siviller hedef alınıyor.

Gazze'nin merkezinde sivillerin bombalanma anın TRT ekibi tanıklık etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından 138 Filistinli öldürüldü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 55 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze
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