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Dünya
İHA 03.11.2023 11:39

ABD'nin kıtalararası balistik füze denemesine Kuzey Kore'den tepki

ABD'nin Minuteman III adlı kıtalararası balistik füzeyi test etmesini eleştiren Kuzey Kore, `pervasız` provokasyonlara `hızlı, ezici ve kararlı bir şekilde` karşılık verileceğini açıkladı.

ABD'nin kıtalararası balistik füze denemesine Kuzey Kore'den tepki
[Fotograf: AA]

ABD'nin Minuteman III adlı kıtalararası balistik füzeyi test etmesine Kuzey Kore'den tepki geldi. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada denemenin başarısızlıkla sonuçlandığı hatırlatılarak, `Buna rağmen ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünün bir parçası olan ve Güney Koreli kukla askeri gangsterlerin katılımıyla 7 yılın ardından yapılan deneme, ABD'nin nükleer ve stratejik silahlarının hedefinin kim olduğunu açıkça göstermektedir` denildi. ABD'nin nükleer silah birikiminin dünyadaki askeri çatışmaların ortasında arttığı iddia edilen açıklamada, `Bu, nükleer silahların fiili kullanımıyla askeri üstünlüğe ulaşmayı amaçlayan tehlikeli bir plandan başka şekilde yorumlanamaz` ifadelerine yer verildi.

ABD ve Güney Kore'ye suçlama Açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin Pyongyang'a karşı attığı askeri adımlar `Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimi tek taraflı olarak tırmandıran son derece provokatif, pervasız ve düşmanca eylemler` olarak nitelendirildi.

Kuzey Kore ordusunun ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve çıkarlarına yönelik her türlü düşmanca tehdide karşı koymaya hazır olduğu kaydedilen açıklamada, Pyongyang'ın nükleer silahlara karşı askeri karşı tepki duruşunun değişmeyeceği kaydedildi.

Nükleer silah kuvvetlerini sürekli olarak güçlendirmenin Kuzey Kore'nin kendini savunma hakkı olduğu belirtilen açıklamada, `Kuzey Kore ordusu, savaş manyaklarının pervasız askeri provokasyonlarına hızlı, ezici ve kararlı bir şekilde karşılık vererek, ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve halkının çıkarlarını savunmaya kararlıdır” denildi.

Havada imha edilmişti

ABD Hava Kuvvetleri, 1 Kasım'da California’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatmada Minuteman III adlı kıtalararası balistik füzeyi test etmişti.

Test sırasında yaşanan bir aksaklık nedeniyle füzenin Pasifik Okyanusu üzerinde güvenli bir şekilde imha edildiği açıklanmıştı. 

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