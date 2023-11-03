Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.11.2023 12:51

Pakistan'da bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracını hedef alan bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'da bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva'nın Dera Adem Heil bölgesine bağlı Tank Adda şehrinde bir polis aracının yakınında bombalı terör saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
İsrail polisinden, Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere müdahale
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Fransa Nice'te yarın düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisi yasaklandı
14:03
Almanya'nın ihracatı eylülde beklentilerden fazla düştü
14:01
Evdeki altınları bozduran çocuk, 160 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı
14:00
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 18,86 milyar dolarlık ihracat
13:59
Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduzla mücadele kapsamında havadan aşılı yem bırakıyor
13:58
İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 9 bin 227'ye yükseldi
İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı
İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Siyonist terör örgütleri İsrail'in kuruluşunda rol oynadı
Siyonist terör örgütleri İsrail'in kuruluşunda rol oynadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ