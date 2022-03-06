Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivillere ateş açtılar
Irpin'de Rus askerleri bombardımandan kaçan sivillere ateş açtı. O anlar gazeteciler tarafından görüntülendi.
Kiev yakınında stratejik öneme sahip Irpin’de, Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor.
Rus askerlerinin bombardımandan kaçan sivillere ateş açtığı anlar gazeteciler tarafından görüntülendi.
Ukrayna güçleri, Irpinlileri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Buradan tahliye edilenler yakındaki bölgeden Kiev’e taşınıyor.
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