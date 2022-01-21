Sivil Yahudi işgalciler bu kez İsrailli aktivistlere saldırdı. 8 İsrailli aktivist, Nablus'ta Filistinli çiftçilere destek için ağaç dikerken yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Sivil Yahudi işgalciler İsrailli aktivistlere sopalarla saldırıp, araçlarını ateşe verdi.

Görgü tanıkları, yaklaşık 15 maskeli saldırgandan oluşan grubun olay yerine yakın bir Yahudi yerleşiminden geldiğini söyledi.

Saldırgan işgalciler, İsrail askerleri gelmeden önce olay yerinden uzaklaştı.

"Yerleşimci şiddeti işgali sürdürmek için bir araç"

Yerleşimciler Batı Şeria'nın bir başka noktasında yaklaşık 90 zeytin ağacını kökünden söktü.

İsrail meclisinin Filistin asıllı üyesi Ayda Tuma-Süleyman, "Yerleşimci şiddeti, işgalin bir yan etkisi değil, temelini oluşturur ve işgali sürdürmek için bir araçtır." diyerek tepki gösterdi.

Filistin'in başka bir noktasında toplanan bir grup Filistinli de yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. 6 Filistinli plastik kaplı metal mermi ile yaralandı.