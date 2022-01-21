Azerbaycan'da Milli Eğitim'e bağlı okullar yarıyıl tatiline girdi. Başkent Bakü'deki Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde karne telaşı ile ödül heyecanı birbirine karıştı.

Öğrenciler karne alırken, iki hafta süren Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Veliler de bu heyecana ortak oldu.

Okul Müdürü Nurullah Yazıcı, "Bu yarışmalarda çok daha önemlisi çocuklarda bir karakter inşasına katkı sağlıyor olması. Bu yarışmaların; çocuklarda ekip ruhu disiplinli çalışma aidiyet duygusunu geliştirme, özgüven ve farkına varmadığı yeteneklerini ortaya çıkarma gibi birçok çarpan etkisi var. Teknolojiden dijital dünyadan uzaklaşarak çocukların yüz yüze oynayabileceği oyunların değerini onlara kavratmaya çalışıyoruz." dedi.

2019'dan beri düzenleniyor

Gençler, gelenekselleşen yarışmalardan memnun.

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası 2019 yılından bu yana her yıl düzenleniyor.

Etkinlikle, çocukların kişisel gelişimini ve salgın şartlarında okula devamlılığı sağlamak hedefleniyor.