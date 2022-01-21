Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin silah ihracatını denetlediğine işaret ederek, "Çin ile diğer ülkeler arasında savunma alanındaki olağan iş birliği uluslararası hukuku ihlal etmemekte ve kitle imha silahlarının yayılmasına katkı sağlamamaktadır." dedi.

Kararın ABD'nin hegemonya kurmaya yönelik tipik bir eylemi olduğunu ifade eden Sözcü Cao, "ABD'yi derhal hatasını düzelterek ilgili yaptırımları kaldırmaya ve Çin'i karalamaya ve Çin şirketlerine baskı yapmaya son vermeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Washington açıkça çifte standart uyguluyor"

Cao, ABD'nin Avustralya'ya nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Tomahawk güdümlü füzelerini satmayı planladığına dikkati çekerek, "Washington'ın açıkça çifte standart uyguladığını" savundu.

ABD Hazine Bakanlığı, "füze teknolojisinin yayılmasına yönelik faaliyetleri nedeniyle", Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi, Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketi ve Poly Teknoloji Limited Şirketi ile iştiraklerini yaptırım listesine almıştı.