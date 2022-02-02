Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi, Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik liderliğinde toplandı.

Oturumda, “Srebrenitsa soykırımının inkarını suç sayan yasanın çıkarılması talebi" sonrası başlatılan boykotun sona erdirilmesi kararlaştırıldı.



Sırp Cumhuriyeti temsilcilerinin de Bosna Hersek kurumlarındaki görevlerine geri döneceği ifade edildi.

"Gerekli adımlar atılmalı"

Dodik, Sırp siyasetçilerin Bosna Parlamentosu'ndaki oturumlara katılacaklarını, Sırp yöneticilerin de Bosna kurumlarındaki işlerine döneceğini söyledi.

Sırp siyasetçi Dodik, Bosna Parlamentosu'ndan da beklentileri olduğunu "herhangi bir milletin soykırımcı olarak nitelendirilmemesi için gerekli adımların atılması gerektiğini" vurguladı.

Bosna Hersek'te Sırp siyasetçi ve yöneticiler, Srebrenitsa soykırımını inkarı suç sayan ve 28 Temmuz'da yürürlüğe giren yasa nedeniyle aylardır boykottaydı.

