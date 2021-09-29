Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şirketlerin düşük karbon modelinin önemi artıyor
[Fotoğraf: Getty]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, şirketlerin karbon emisyonunun azaltılması amacıyla uyguladıkları geçiş modellerinin kredi notu değerlendirmelerinde giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.
Moody's'ten yapılan açıklamada, şirketlerin iş modellerinin düşük karbon ekonomisi ile ne kadar uyumlu olduğunun Moody's tarafından "Karbon Geçiş Değerlendirmesi" başlığı altında incelendiği açıklandı.
Açıklamada, şirketlerin karbon emisyonunun azaltılması amacıyla uyguladıkları geçiş modellerinin kredi notu değerlendirmelerinde giderek daha önemli hale geldiği vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Frank Medrisch, "Hızlandırılmış karbon geçişi, bu değişimler için zayıf konumlanmış şirketler için riskler sunarken, fırsatlardan ve uyum stratejilerinden yararlanabilen şirketler kredi profillerini güçlendirebilir" ifadesini kullandı.
Etiketler: Karbon emisyonu
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