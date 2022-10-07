Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırbistan'da trenin çarptığı 2 göçmen yaşamını yitirdi
Sırbistan'ın doğusunda Bulgaristan sınırı yakınlarında, tren çarpması sonucu 2 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sırbistan polisinden yapılan açıklamada, Pirot-Dimitrovgrad tren hattı üzerinde kaza meydana geldiği belirtildi.
Kazada 2 erkek göçmenin yaşamını yitirdiği, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirilen açıklamada, Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen göçmenlerin birçoğunun tren hatlarını kullandığı kaydedildi.
Açıklamada, Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a giren göçmenlerin buradan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Macaristan, Hırvatistan ve Romanya'ya ulaşmaya çalıştığı belirtildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sırbistan
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