İki lider Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen zirvede basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Prag Kalesi’ndeki görüşmeyi Bulgar basınına değerlendiren Cumhurbaşkanı Radev, Türkiye’nin çok önemli bir müttefik olduğunu kaydetti.

Enerji krizinin böylesine şiddetli hissedildiği bir dönemde, Bulgaristan'ın enerji alanındaki ilişkilerini geliştirmesinin önem taşıdığını belirtti.

"Türkiye bizim çok önemli bir ortağımız, komşumuz ve müttefikimiz" diyen Radev, enerji tedariğinde Azerbaycan gazına vurgu yaptı.

Halihazırda net ve uzun vadeli bir anlaşma ile belirlenen tek güvenli gazın, Türkiye'den geçen Azerbaycan gazı olduğunu kaydetti.

Bulgar Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin sıvılaştırılmış gaz terminallerinde Bulgaristan tankerleri için yer temin edilmesi konusundaki rolünün de önemli olduğunu söyledi.

Avrupa ekonomilerinin geleceğinin, enerji krizinin çözümüne bağlı olduğunu dile getiren Radev, Prag zirvesine Azerbaycan ve Norveç gibi AB'ye enerji kaynağı sağlayan ülkelerin katılmasının önemli olduğunu kaydetti.