Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika'da kanalizasyona düşen araçtan son anda kurtuldular
Meksika’da bir araç kanalizasyona düştü. Arabadakilerden 2 kişi son anda arabadan atladı. 3 kişiyi ise sivil savunma ekipleri kurtardı. O anlar bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Meksika'nın Chicoloapan şehrinde seyir halindeki araç, köprü üzerine geldiğinde dönmeye çalıştı ancak manevra yaparken kanalizasyona doğru sürüklendi.
Köprü üzerinde asılı kalan aracın devrileceğini anlayan 2 kişi son anda arabadan çıkmayı başardı.
Araç, içindeki 3 kişi ile birlikte kanalizasyona devrildi.
Sivil savunma ekipleri araçta sıkışan yolcuları kurtardı. Hafif yaralanan kişilerinin tedavisi olay yerinden yapıldı.
Etiketler: Meksika
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