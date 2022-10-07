Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 10:57Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Nobel Barış Ödülü'nün sahipleri, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verildi.
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