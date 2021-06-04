Sırbistan'ın Cacak kentinde tank ve havan mermisi üreten bir fabrikada çıkan yangında metrelerce duman yükseldi.

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde fabrikada üst üste sayısız patlama yaşandığı görüldü.

Can kaybı bilgisi verilmedi

Yerel basın, bölge halkının panikle evlerini terk ettiği ve bölgeden uzaklaştığını yazdı.

Yangına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ölü ve yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.