Çin'in Gansu eyaletinin Cinçang şehrinde yaklaşık 50 işçi tren hattının kapalı bölümüden bakım yapıyordu. Ancak bazı işçiler tren hattının açık kısmına ilerledi. Bu sırada gelen tren, 9 demiryolu işçisinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Demiryolu departmanı taziyelerini iletti ve kazanın nasıl meydana geldiğini konusunda soruşturma başlattı.

Olay, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kullancılar güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını sorgulayarak, kazanın meydana gelişine tepki gösterdi.

Çin'de ölümcül endüstriyel kazalar yaygın olarak görülüyor.

