Avustralya’da bir televizyonun canlı yayınında Filistin-İsrail çatışması gündeme geldi.

Stüdyodaki izleyiciler arasındaki bir kadın söz aldı, Oğlunun Kızılhaç görevlisi olarak Tel Aviv'de yaşadığını söyledi. Gazze’den Tel Aviv’e atılan roketler yüzünden oğlunun köpeğinin korktuğunu ifade etti.

"9 Filistinli aile artık yok"

Program konuğu Avustralya vatandaşı Filistinli yazar Randa Abdel Fattah, bu duyarsızlığa adeta ateş püskürdü.

Filistinli yazar dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Gazze'nin 14 yıldır İsrail ablukası altında bulunduğuna dikkat çekti ve İsrail'in sürekli sivillere saldırdığını hatırlattı ve şunları söyledi:

"Oğlunuzun köpeği mi korkmuş? Öldürülen, topluca katledilen Filistinli çocuklar var. Filistinli dokuz aile yok edildi, resmi kayıtlara göre. 9 Filistinli aile artık yok. Silindi... Ve siz bana İsrail'in güvenliğinden mi söz ediyorsunuz? Teknoloji harikası gelişmiş silahları var. Sivillere bomba yağdırıyorlar. Ve siz bana İsrail'in güvenliğinden mi bahsediyorsunuz? Gazze'deki Filistinliler nereye gitsin?"

"Oğlunun köpeği mi korkmuş" desteği

Fattah’a sosyal medyadan destek yağdı.

Bir yardım kuruluşu internet sitesinde Fattah’ın fotoğrafının basılı olduğu ve "Oğlunun köpeği mi korkmuş" yazılı kupalar satılmaya başlandı.

Tanesi 12 dolardan satılan kupalardan elde edilen gelir Gazze’ye bağışlanacak.