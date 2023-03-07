Sırbistan Sınır Polisinden yapılan açıklamada, 4 Mart'ta Sırbistan'dan Hırvatistan'a geçmek üzere olan bir araçta radyoaktif madde tespit edildiği belirtildi.

Araçtaki 3 Hırvatistanlı'nın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, radyoaktif maddenin araçtaki yedek lastiğe saklandığı bildirildi.

Sırbistan Sağlık Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Aleksandar Milonavic ise yaptığı açıklamada, radyoaktif maddenin bulunduğu sınırda görev yapan 9 polisin gözlem altına alındığını ve herhangi bir radyasyona maruz kalmadıklarının belirlendiğini ifade etti.