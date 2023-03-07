Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırbistan sınırında radyoaktif madde paniği: 3 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]
Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki Bezdan sınır kapısında, araçlarında radyoaktif madde taşıyan 3 kişi gözaltına alındı.
Sırbistan Sınır Polisinden yapılan açıklamada, 4 Mart'ta Sırbistan'dan Hırvatistan'a geçmek üzere olan bir araçta radyoaktif madde tespit edildiği belirtildi.
Araçtaki 3 Hırvatistanlı'nın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, radyoaktif maddenin araçtaki yedek lastiğe saklandığı bildirildi.
Sırbistan Sağlık Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Aleksandar Milonavic ise yaptığı açıklamada, radyoaktif maddenin bulunduğu sınırda görev yapan 9 polisin gözlem altına alındığını ve herhangi bir radyasyona maruz kalmadıklarının belirlendiğini ifade etti.
Etiketler: Sırbistan
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