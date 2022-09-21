Rusya-Ukrayna savaşı yaklaşık 7 aydır devam ediyor.

Küresel çapta etkileri olan savaş, uluslararası toplumun gündeminde yer alıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Sırbistan Radyo Televizyonu'na savaşın bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vucic, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya "özel operasyon" adı altında başlattığı saldırılara işaret etti ve "Özel operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum." dedi.

Vucic, "Şimdi soru İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına girip girmeyeceğimiz." ifadesini kullandı.

Rusya ve Çin'in Batı ile arasındaki ilişkilerin daha da karmaşık hale gelmesini beklediğini de belirtti.