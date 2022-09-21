Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı gündem oldu: O Biden, ben de Erdoğan
[Fotograf: AFP]
BM 77'nci Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Senatörlerle yapılan görüşmelerden olumlu izlenim edindiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı Biden ile ikili görüşme yapmayı diler miydiniz?" sorusuna da, "Niye? O Biden, ben de Erdoğan" yanıtını verdi.
New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16 uçaklarının alımına ilişkin de görüşmelerde bulunuyor.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinden önce bir gazetecinin, F-16 konusundaki sorusuna yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li senatörlerden F-16'lara dair olumlu geri dönüş aldığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden vereceği resepsiyona katılacağını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "ABD Başkanı Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz, ayrı bir ikili görüşme şeklinde?" sorusu soruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niye? O Biden, ben de Erdoğan." yanıtını verdi.
Erdoğan'ın bu yanıtı, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı ve paylaşıldı.
Etiketler: ABD Birleşmiş Milletler F-16 Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan
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