New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16 uçaklarının alımına ilişkin de görüşmelerde bulunuyor.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinden önce bir gazetecinin, F-16 konusundaki sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li senatörlerden F-16'lara dair olumlu geri dönüş aldığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden vereceği resepsiyona katılacağını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "ABD Başkanı Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz, ayrı bir ikili görüşme şeklinde?" sorusu soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niye? O Biden, ben de Erdoğan." yanıtını verdi.

Erdoğan'ın bu yanıtı, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı ve paylaşıldı.