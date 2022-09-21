Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:24Son Güncelleme: Kaynak: New York Post
Boks efsanesi Mike Tyson siyatik hastalığına yakalandı
Mike Tyson, tekerlekli sandalyede görüldükten sonra 'sağlık sorununu' açıkladı. Siyatik hastalığı olduğunu söyleyen Tyson, "ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum" dedi.
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, siyatiğe yakalandı.
Tyson, Amerikan Newsmax TV ile yaptığı röportajda geçen ay Miami Uluslararası Havalimanı'nda tekerlekli sandalyede görüntülenmesi hakkında konuştu.
56 yaşındaki boks efsanesi, "Siyatik hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile. Neyse ki tek sağlık sorunum bu. Şu an harika hissediyorum" dedi.
Tyson, 2005 yılında sakatlıkları nedeniyle profesyonel kariyerine son vermek zorunda kalmıştı.
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