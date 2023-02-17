Belgrad'a dönen Sırp arama kurtarma ekibi, Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy tarafından karşılandı.

Gasic, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in emriyle Türkiye'deki deprem bölgelerine giden arama kurtarma ekibinin, orada ne kadar kalacaklarını ve bölgenin güvenli olup olmadığı sormadan, görevlerini yerine getirmek için hemen yola çıktığını söyledi.

Ekibin deprem bölgelerinde Sırbistan'ın "en iyi yüzünü" gösterdiğini aktaran Gasic, "3 can kurtardınız ve 8 gün boyunca Türk halkına yardım ettiniz." dedi.

Gasic, ülkesinin her zaman yardıma ihtiyacı olan dostlarına yardım elini uzatacağını ifade etti.

"Sırbistan, Türkiye'nin gerçek bir dostu olduğunu gösterdi"

Büyükelçi Aksoy da "Gerçekten bugün çok anlamlı bir gün. Türkiye-Sırbistan ilişkileri bakımından en önemli gün diyebilirim. Bugün, Sırbistan arama kurtarma ekibi Belgrad'a döndü. Türkiye'de 3 canımızı kurtardılar. 6 Şubat'ta deprem olduğunda, ertesi gün, İçişleri Bakanıyla (Bratislav Gasic) görüştüm ve o akşam bu ekip Türkiye'ye yola çıktı. (Ekip) Depremin hemen ardından Türkiye'deydi ve arama kurtarma çalışmalarına başladı." diye konuştu.

"Dost kara günde belli olur" atasözünü anımsatan Aksoy, "Sırbistan, Türkiye'nin gerçek bir dostu olduğunu gösterdi. Sırbistan hem yaptığı ayni hem de nakdi yardımlarla bize tüm ülke olarak yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekibi lideri Davor Vidovic ise Türk halkına yardım etme görevini ellerinden geldiğince yerine getirdiklerini belirtti.

Vidovic, "Korkusuz ve ikileme düşmeden, insanların hayatlarını kurtarabileceğimiz umuduyla yola çıktık. Sürekli depremle sallanan topraklara bastık, anne babalar çocuklarını, çocuklar ailelerini arıyordu. 17 yaşında bir kızı enkazın altında canlı bulduğumuzda yaşadığımız sevinci hiçbirimiz kelimelerle tarif edemeyiz." diye konuştu.