Şirketin CoronaVac isimli aşısına dair etki oranları, Cakarta'daki 120 bin sağlık personelinden elde edilen veriler doğrultusunda tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklamayı yapan sağlık yetkilisi Pandji Dhewantara, aşının ölümleri engellemede yüzde 98, hastaneye yatışlara karşı yüzde 96, semptomatik vakaların önüne geçilmesinde ise yüzde 94 etkili olduğunu belirtti.

Bir başka sağlık yetkilisi Nadia Tarmizi ise, sağlık çalışanları arasında hastalık ve ölümlerin düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti.

Endonezya'da ocak ayında 64 doktor solunum yolları hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmiş; bu sayı şubat ayında yarıya inmiş, geçtiğimiz ay ise 8'e düşmüştü.

Worldometer internet sitesine göre ülkede şu ana kadar 1 milyon 728 binden fazla COVID-19 vakası görüldü. Virüsten ölenlerin sayısı ise 47 bini aşmış durumda.