Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Twitter hesabından Bensouda'nın açıklaması paylaşıldı.

Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de artan şiddet olaylarını endişeyle izlediklerini belirten Bensouda, "Mahkemenin yargı yetkisine giren suçların işlenmesi durumunu takip ediyoruz" dedi.

"Şiddetin durdurulması çağrılarını yineliyorum"

Konuyla ilgili devam eden soruşturmanın her iki taraftan da işlenen suçları ve delilleri kapsayacağını belirten Bensouda, Savcılık Ofisinin sahadaki gelişmeleri takip ederek Mahkemenin soruşturmasına dahil edilebilecek olguları incelediğini kaydetti.

Başsavcı Bensouda, "Uluslararası toplumdan gelen gerilimlerin düşürülmesi ve şiddetin durdurulması çağrılarını yineliyorum" ifadelerine yer verdi.

UCM Savcılığı Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarıyla ilgili 16 Ocak 2015'te başlattığı ön incelemeyi tamamlayarak 3 Mart 2021 itibarıyla soruşturma açıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 2 gündür düzenlediği saldırılarda 53 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı.