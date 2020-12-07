Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinovac Biotech, geliştirdiği aşıya 515 milyon dolarlık fon aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech, geliştirdiği koronavirüs aşısının üretim kapasitesinin artırılması için Sino Biopharmaceutical'dan 515 milyon dolarlık fon aldı.
Sinovac Biotech'in Başkanı Veydong Yin, söz konusu fonla birlikte aşının üretim kapasitesinin iki katına çıkacağını söyledi.
Yin, "Asya ve Latin Amerika'daki klinik denemelerde önemli bir aşamaya ulaşan COVID-19 aşısı CoronaVac'ın geliştirilmesinde büyük ilerleme kaydettik." dedi.
Çin hükümeti, 22 Temmuz'da 1'inci ve 2'nci aşama denemelerde etkinliği kanıtlanan ve ciddi bir yan etkisine rastlanmayan CoronaVac'ın acil durum kullanımına izin vermişti.
CoronaVac ayrıca, Türkiye'de denenen ilk COVID-19 aşısı olmuştu.
Etiketler: Aşı Çalışmaları Çin Koronavirüs
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