Sinovac Biotech'in Başkanı Veydong Yin, söz konusu fonla birlikte aşının üretim kapasitesinin iki katına çıkacağını söyledi.

Yin, "Asya ve Latin Amerika'daki klinik denemelerde önemli bir aşamaya ulaşan COVID-19 aşısı CoronaVac'ın geliştirilmesinde büyük ilerleme kaydettik." dedi.

Çin hükümeti, 22 Temmuz'da 1'inci ve 2'nci aşama denemelerde etkinliği kanıtlanan ve ciddi bir yan etkisine rastlanmayan CoronaVac'ın acil durum kullanımına izin vermişti.

CoronaVac ayrıca, Türkiye'de denenen ilk COVID-19 aşısı olmuştu.