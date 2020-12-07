Maduro, "Ulusal Meclisi, Venezuela halkının çoğunluğunun oyuyla kazandık. Bu, demokrasi için hiç şüphesiz büyük bir zafer." diye konuştu.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Indira Alfonzo, Maduro'nun Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi ve müttefiklerinin, AN'deki sandalyelerin yüzde 67'sini aldığını açıkladı.

Alfonzo, öte yandan 20 milyon kayıtlı seçmenden sadece yüzde 31'inin sandık başına gittiğini söyledi.

Seçimi takip etmek üzere Venezuela'ya 17 ülkeden heyet ve gözlemciler gelmişti.

Ülkede 2015'te yapılan parlamento seçimlerine yüzde 74,25 katılım sağlanmış ve muhalefet oyların yüzde 65'inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Meclis'te 112 sandalyenin sahibi olmuştu.