Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de 615 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 38 bin 161'e ulaştı.
Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, Seul büyükşehir bölgesinin "COVID-19 savaş alanı haline" dönüştüğünü söyledi.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 549'a çıktı.
29 bin 301 kişi ise virüsü yenmeyi başardı.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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