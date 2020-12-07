Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, Seul büyükşehir bölgesinin "COVID-19 savaş alanı haline" dönüştüğünü söyledi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 549'a çıktı.

29 bin 301 kişi ise virüsü yenmeyi başardı.