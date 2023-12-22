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Dünya
AA 22.12.2023 21:17

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den öldürülen gazeteciler için UCM'ye başvuru

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muntasır es-Savvaf dahil İsrail saldırılarında Gazze'de öldürülen gazeteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den öldürülen gazeteciler için UCM'ye başvuru

Paris merkezli RSF'den yapılan açıklamada, Filistinli gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulmasına yönelik UCM'ye, 22 Ekim - 15 Aralık arasında İsrail’in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden 7 gazeteci için ikinci başvurunun yapıldığı belirtildi.

RSF’nin UCM'ye başvurusunda yer verdiği gazeteciler arasında, 1 Aralık’ta İsrail hava saldırısında yaşamını yitiren AA kameramanı Muntasır es-Savvaf da bulunuyor.

RSF, başvurusunda adı geçen gazetecilerin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıların mağduru olduğuna inanmak için makul gerekçeler olduğuna işaret ederek, elde edilen kanıtların söz konusu gazetecilerin "kasıtlı" hedef alınmış olabileceğini gösterdiğini bildirdi.

UCM savcılığına, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusu tarafından öldürülen tüm Filistinli gazeteciler için soruşturma yapılması çağrısında bulunan RSF, uluslararası hukuka göre gazetecilerin sivil halkın parçası sayıldığı ve korunmaları gerektiğini vurguladı.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, yapılan başvuruyla gazetecilere yönelik "katliam"a ve gazetecilerin hedef alınmasına dikkat çekildiğini vurgulayarak, UCM Başsavcısı Karim Han’ı "Gazze'de gazetecilere karşı işlenen suçları aydınlatmaya ve faillerini yargılamaya öncelik verdiğini açıkça belirtmeye" çağırdı.

RSF, 31 Ekim'de de, İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanlarında hayatını kaybeden 8 Filistinli gazeteci ve 7 Ekim'de ölen 1 İsrailli gazeteci için UCM'ye başvurmuştu.

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