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Dünya
AA 22.12.2023 20:43

BM yetkilisi: Gazze'de nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, iki buçuk aydan fazla bir süredir İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki mevcut durumun "ürpertici" olduğunu söyledi.

BM yetkilisi: Gazze'de nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor
[Fotograf: AA]

Touma, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana aralıksız havadan, karadan ve denizden yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze'deki duruma ilişkin BBC Radio 4'ün Today programında konuştu.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamasında Touma, "Gazze'deki mevcut durum ürpertici. Nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de 600 bine yakın kişinin ciddi açlıkla mücadele ettiğine işaret eden Touma, bu durumun ablukanın sürmesi ve gıda dahil olmak üzere temel malzemelerin temin edilememesinin doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı.

BM yetkilisi Touma, "Şu anda ihtiyaç duyulan şey insani ateşkes ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın arttırılmasıdır. Geçenlerde ben oradayken insanlar sadece bundan bahsediyordu. Dehşete düşmüşler, yorulmuşlar, bitkin durumdalar. Korku içinde yaşıyorlar ve bombardıman aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

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