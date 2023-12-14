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Dünya
AA 14.12.2023 20:23

Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail askerleri Cenin'de silahsız bir genci öldürdü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde silahsız bir genci vurarak öldürdüğünü duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail askerleri Cenin'de silahsız bir genci öldürdü
[Fotograf: AA]

MSF'nin X platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail güçleri Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nde silahsız bir genci vurarak öldürdü. MSF ve Sağlık Bakanlığı doktorlarının onun hayatını kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail askerinin, bu sabah Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nden taburcu edilen hastaları evlerine götüren ambulansları durdurarak sağlık çalışanları ile şoförleri zorla dışarı çıkardığı bildirilen paylaşımda, elbiseleri çıkarılan bu kişilere diz çöktürüldüğü belirtildi.

"İsrail güçlerinin hastaneye ateş ettiğini gördük"

Bu sırada hastaların ambulanslarda kaldığına dikkati çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bütün bunlar bizim ekiplerimizin gözü önünde gerçekleşti. 7 Ekim'den bu yana, İsrail güçlerinin hastaneye ateş ettiğini, hastaneye göz yaşartıcı gaz attığını, ambulansları engellediğini, sağlık personelini aşağılayıp taciz ettiğini ve şimdi de hastane yerleşkesinde birini vurup öldürdüğünü gördük."

Hastanelerin güvenli alanlar olması gerektiği vurgulanan paylaşımda, hastanelere saygı duyulması ve bu saldırıların durması gerektiği belirtildi.

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