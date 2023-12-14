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Dünya
AA 14.12.2023 19:48

BM: İsrail'in Gazze'deki tünelleri tuzlu suyla doldurması sivillere ve çevreye ciddi zarar

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki tünelleri tuzlu suyla doldurmasının sivillere ve çevreye ciddi zararları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BM: İsrail'in Gazze'deki tünelleri tuzlu suyla doldurması sivillere ve çevreye ciddi zarar

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, İsrail'in Gazze'deki tünellere deniz suyu bastığı iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, İsrail'in (Gazze'deki) tünelleri tuzlu suyla doldurmasının, bazıları uzun vadede olmak üzere insan haklarıyla ilgili ciddi olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekilerek, böyle bir durum karşısında sivillerin hayatta kalması için zaruri olan ürünlerin de risk altında olabileceği vurgulandı.

Tünellerin tuzlu suyla doldurulmasının yaygın, uzun vadeli ve ciddi çevresel zararlara da neden olabileceği belirtilen paylaşımda, "Sivillerin korunması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

ABD basını: İsrail, Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalamayı planlıyor
ABD basını: İsrail, Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalamayı planlıyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin 12 Aralık'taki haberine göre, ABD'li yetkililer, İsrail'in Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etmişti.

Yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle yapılacağını öne sürmüştü.

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli bazı kadınlar ve esirlerin yakınları, İsrail ordusu tarafından esirlerin bulunduğu tünellere "su pompalanması" planına karşı, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki göstermişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise 13 Aralık'taki açıklamasında İsrail'in Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu salmasıyla ilgili tünellerde herhangi bir rehinenin bulunup bulunmadığını teyit edemeyeceğini söylemişti.

Biden, "Tünellerin sular altında kalmasıyla ilgili olarak, bu tünellerin hiçbirinde rehine bulunmadığından oldukça emin olduklarına dair iddialar var. Ama bunun kesin doğru olup olmadığını bilmiyorum." ifadesini kullanmıştı.

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