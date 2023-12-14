Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.12.2023 19:38

İsrail'in yasa dışı Yahudi işgalcilerin payını da artıran "savaş bütçesi" Meclisten geçti

İsrail hükümetinin, bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 18 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü Gazze saldırısı için hazırladığı 8 milyar dolarlık savaş bütçesi, yasa dışı Yahudi işgalcilerin birimlerinin payının artırılmasını da kapsayacak şekilde Meclisten geçti.

İsrail'in yasa dışı Yahudi işgalcilerin payını da artıran "savaş bütçesi" Meclisten geçti

Times of Israel" gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde insanlık felaketine yol açan saldırıları için 28,9 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 8 milyar dolar) değerindeki ek "savaş bütçesi", hararetli tartışmaların gölgesinde Meclis Genel Kurulundaki 2. ve 3. oturumlarda oylandı.

Savaş bütçesi, Meclisteki 45 "hayır" oyuna karşı 59 "evet" oyuyla kabul edildi.

İsrail hükümetinin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri bütçeye karşı çıkarken, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisinden bazı isimler ise oylamaya katılmadı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yönettiği bütçede, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki yasa dışı Yahudi işgalcilerin birimleri için ayrılan ödeneğin "güvenlik gerekçesiyle" yaklaşık 400 milyon İsrail şekeli (yaklaşık 108 milyon dolar) artırılması, muhalefet saflarının tepkisine neden olmuştu.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
BM: İsrail'in Gazze'deki tünelleri tuzlu suyla doldurması sivillere ve çevreye ciddi zarar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
21:01
Iğdır'da büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
21:01
Filistin Kızılayı, Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini duyurdu
20:49
AB, Gürcistan'a aday ülke statüsü verdi
20:39
İstanbul'da 5 araç zincirleme çarpıştı
20:31
Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail askerleri Cenin'de silahsız bir genci öldürdü
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan’dan Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli
Emine Erdoğan’dan Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ