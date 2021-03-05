Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Myanmar'daki protestolarla ilgili konuştu.

Balakrishnan, güvenlik güçlerinin protestoculara şiddetine ilişkin, "Bir ülkenin ordusunun silahını kendi halkına doğrultması ulusal bir ayıptır" açıklamasında bulundu.

Singapurlu firma Myanmar ile ticaretini askıya aldı

Singapurlu gayrimenkul geliştirme firması Emerging Towns & Cities Singapore (ETC), Myanmar ile ticaretini askıya aldığını açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamada, Myanmar'daki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı birimlerle varılan bir takım sözleşmelerin de gözden geçirileceği ifade edildi.

Myanmar ile ortak inşaat projeleri bulunan Singapurlu firma, darbe karşıtı protestocuların cuntaya yaptırım çağrısı kapsamında, Myanmar ordusuna ait şirketlerle ticaretini durdurmasını istediği firmalar arasında yer alıyordu.

Singapurlu vatandaşlara Myanmar'ı terk etme çağrısı

Singapur hükümeti, Myanmar'da yaşayan vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı yaptı.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'da protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerilimden ötürü ülkeye yönelik seyahatlerin ertelenmesi tavsiyesi yapılırken, "Myanmar'da bulunan Singapurlular, hala imkan varken en kısa zamanda Myanmar'ı terk etmeyi düşünmelidir" denildi.