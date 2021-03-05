Tunus'ta son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 32 kişi daha yaşamını yitirdi, 635 yeni vaka tespit edildi, 755 kişi iyileşti.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede COVID-19 kaynaklı 8 bin 106 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 235 bin 643'e yükseldiğini, hastalıktan iyileşenlerin sayısının ise 200 bin 984 olduğunu duyurdu.

Lübnan'da can kaybı 4 bin 919 oldu

Lübnan'da COVID-19 kaynaklı 53 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 369 kişi de virüse yakalandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar salgından ölenlerin sayısının 4 bin 919'a çıktığını, toplam vaka sayısının ise 386 bin 851'e yükseldiğini, 300 bin 923 kişinin de iyileştiğini açıkladı.