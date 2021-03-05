Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 06:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus ve Lübnan'da COVID'dan can kaybı artıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Tunus'ta 32, Lübnan'da 53 kişi daha COVID-19'dan hayatını kaybetti.
Tunus'ta son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 32 kişi daha yaşamını yitirdi, 635 yeni vaka tespit edildi, 755 kişi iyileşti.
Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede COVID-19 kaynaklı 8 bin 106 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 235 bin 643'e yükseldiğini, hastalıktan iyileşenlerin sayısının ise 200 bin 984 olduğunu duyurdu.
Lübnan'da can kaybı 4 bin 919 oldu
Lübnan'da COVID-19 kaynaklı 53 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 369 kişi de virüse yakalandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar salgından ölenlerin sayısının 4 bin 919'a çıktığını, toplam vaka sayısının ise 386 bin 851'e yükseldiğini, 300 bin 923 kişinin de iyileştiğini açıkladı.
Etiketler: Koronavirüs
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