Japonya'nın 19 eyaletinde COVID-19 varyantı saptandı. Saitama'da 38, Hyogo'da 36, Niigata'da 29 vaka yaşandı.

Böylece Japonya'da, COVID-19'un Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türlerine ait vaka sayısı 234'e ulaştı.

Üç varyant arasından ülke geneli en yaygın olanın İngiltere'de saptanan tür olduğu belirlendi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) geçen ay sonu itibarıyla varyant vakaların yüzde 93'ünün deniz aşırı seyahatlerle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.