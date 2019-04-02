Singapur merkezli yayın yapan Channel News Asia Televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Singapur Hava Yolları, rutin denetimleri sırasında Rolls-Royce Trent 1000 TEN model jet motorlarının pervane kanatlarında görülen zamansız aşınma nedeniyle iki B787-10 Dreamliner uçağının hangara çekildiğini duyurdu.

Hava yolu şirketinin açıklamasında, motorlarda görülen sorunun ardından Rolls-Royce Trent 1000 TEN model jet motorlarını kullanan tüm yolcu uçaklarında tedbir amaçlı güvenlik kontrolleri yapıldığı belirtildi.

Jet motoru kullanan B787-10 tipi uçakların tümünde güvenlik kontrollerinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, hava yolu bünyesindeki Scoot firmasına ait B787-9 uçaklarının kontrollerinin ise yarın itibarıyla sonuçlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, iki B787-10 Dreamliner'ın hangara çekilmesinin uçakların kullanıldığı güzergahtaki seferleri etkileyeceği bildirildi.

Hava yolu şirketi tarafından B787-10 Dreamliner uçakları Bangkok, Denpasar, Fukuoka, Ho Chi Minh, Manila, Nagoya, Yeni Delhi, Osaka, Perth, Taipei ve Tokyo olmak üzere 11 güzergahta kullanılıyor.

Kaynak: AA