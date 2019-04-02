ABD, Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 teslimatıyla ilgili skandal bir adım attı.

Türkiye, bölgesindeki terör tehdidine karşı savunmasını güçlendirmek için Rusya ile görüşerek S-400 hava savunma sistemi alınmasında anlaştı.

Washington yönetimi ise, NATO'yu öne sürerek bu anlaşmaya karşı çıkıyor. Türkiye'ye S-400'lerden vazgeçmesi için baskı yapıyor.

ABD, Türkiye'yi, 2002'den beri üyesi olduğu Müşterek Taarruz Programı'ndan çıkarma tehdidinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının kabul edilemez olduğunu öne sürerek, S-400 teslimatından vazgeçene kadar, Türkiye'nin F-35'lerin operasyonel kabiliyetlerine dair sevkiyat ve faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı.

Summers, Türkiye ile konuya dair diyaloğun sürdüğünü de sözlerine ekledi ancak Türkiye'nin ürettiği parçaların ikincil kaynaktan tedariği üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

Washington yönetimi, F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesinin askıya alınması için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

ABD'nin bu kararının, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO zirvesi için bu hafta Washington'a yapacağı ziyarette de ele alınması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber