Sri Lanka Donanma Sözcüsü Indika de Silva, yaptığı açıklamada, batmak üzere olduğu belirtilen tekneden bir vatandaşlarının, donanma ile iletişime geçerek zor durumda olduklarını aktardığını söyledi.

Bunun üzerine, Kolombo'daki Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezinin, Singapur, Vietnam ve Filipinler'den yardım istediğini kaydeden Silva, yardım çağrısıyla harekete geçen Singapurlu yetkililerin, Vietnam'a gitmek isteyen ve düzensiz göçmen olduğu sanılan 300 kişiyi kurtarmayı başardığını bildirdi.

Silva, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen kişilerin kimliklerinin Vietnam'a vardıklarında belli olacağı bilgisini paylaştı.