AA 19.11.2025 09:38

Şili'deki doğa yürüyüşü yapan 5 turist fırtına nedeniyle öldü

Şili'nin turist bölgesi Patagonya'da doğa yürüyüşü yapan 5 turist şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybetti, kaybolan 7 kişi aranıyor.

Şili'deki doğa yürüyüşü yapan 5 turist fırtına nedeniyle öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ulusal basında yer alan habere göre, Patagonya'daki Torres del Paine Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan turist grubu aniden bastıran güçlü bir fırtınaya yakalandı.

İlk belirlemelere göre, 2 Meksikalı, 2 Alman ve 1 İngiliz turist hayatını kaybederken, 7 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Fırtına sırasında rüzgar hızının saatte 189 kilometrenin üzerine çıktığı, bölgede karla karışık yağmurun görüldüğü aktarıldı.

Şili Orman Kurumu (CONAF) yaptığı açıklamada, 24 kişilik arama-kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini ve kayıpların bulunması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kayıp kişilerin sağlık durumundan endişe ediliyor.

Torres del Paine Ulusal Parkı, turistlerin hayatını kaybettiği bölge, Şili'nin ve tüm Güney Amerika'nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Şili
